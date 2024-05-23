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Офицер нацгвардии Украины об укреплениях под Харьковом: ничего не было готово

CNN: офицер нацгвардии Украины заявил об отсутствии укреплений под Харьковом

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Фортификационные сооружения в Харьковской области не были подготовлены к продвижению Вооруженных сил России. Об этом сообщает телеканал CNN.

Командир бригады нацгвардии Украины, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал телеканалу об отсутствии укреплений.

«Ничего здесь подготовлено не было. Ничего. Просто ничего», — заявил военный.

23 мая российские военные уничтожили железнодорожный состав с военной техникой украинской армии на станции Люботин, которая находится под Харьковом.

До этого мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что около 11:00 в городе прогремело не менее 10 взрывов. Позже он написал в своем Telegram-канале, что удар был нанесен по транспортной инфраструктуре и коммунальному предприятию.

В этот же день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили 36-ю отдельную бригаду морской пехоты с Херсонского направления в Харьковскую область из-за проблем на фронте.

Ранее в Британии предрекли ослабление ВСУ по всему фронту из-за Харькова.

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Операция на Украине
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