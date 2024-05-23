Полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын (слева направо), обвиняемые в халатности, во время предварительного заседания в Ленинском районном суде, 2021 год

«Показали, где наше место»: семье жестоко убитой Веры Пехтелевой выплатят 700 тысяч Мать убитой Пехтелевой возмутилась решением суда о компенсации в 700 тыс. рублей

Суд обязал МВД выплатить семье убитой в 2020 году в Кемерово Веры Пехтелевой 700 тыс. рублей. 23-летняя студентка была убита в январе 2020 года своим молодым человеком. Он истязал девушку более трех часов, а потом задушил ее. Из-за криков соседи несколько раз вызывали полицию, однако оттуда так и не приехали. Дежурившие в ту ночь полицейские получили условные сроки, а убийца вышел на свободу уже через полгода — отправился на СВО и получил помилование.

Заводский районный суд Кемерово частично удовлетворил иск к МВД РФ, поданный семьей убитой в январе 2020 года студентки Веры Пехтелевой. Родители погибшей — Владимир и Оксана Пехтелевы — требовали 6 млн рублей компенсации (по 3 млн каждому), а дядя — Евгений Пехтелев — 1,5 млн рублей, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Суд постановил выплатить родителям по 300 тыс. рублей, а дяде — 100 тыс. рублей.

23-летюю Веру Пехтелеву в январе 2020 года убил ее бывший молодой человек Владислав Канюс, когда она пришла к нему домой за своими вещами. Мужчина 56 раз ударил ее (по другим данным — не менее сотни раз), а потом задушил шнуром от утюга. Истязания продолжались около трех с половиной часов. Все это время соседи, слыша женские крики о помощи, семь раз звонили в полицию, но оттуда отказались приезжать. В итоге соседи сами вскрыли дверь и обнаружили, что Пехтелева к тому моменту уже умерла.

ТАСС, ссылаясь на данные судмедэксперты, писал, что девушка получила 111 травм, и наносили их в течение 12 часов.

Спустя почти два года — в июле 2022 — Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но менее чем через год родственники убитой нашли его фотографии на свободе и выяснили, что мужчина находится в зоне спецоперации. 8 ноября 2023 года в интернете появился документ, в котором указывалось, что Канюса помиловали 27 апреля 2023 года. Мать Веры Пехтелевой подтвердила подлинность постановления.

Для полицейских, которые не приехали на вызов соседей, прокурор в 2022 году запрашивал по три года и шесть месяцев колонии общего режима по статье о халатности.

В итоге пятерых полицейских 10 июля 2023 года суд приговорил к условным срокам. По два года условно получили дежурившие в ночь убийства Пехтелевой сотрудники — майор Михаил Балашов, капитан Дмитрий Тарицын и диспетчер Мария Пономарева. По полтора года — диспетчеры Кристина Юдинцева и Мария Дунаева.

«Решение суда возмутило»

Мать погибшей Веры Пехтелевой Оксана возмутилась решением суда о компенсации морального вреда для родственников в размере 700 тыс.

«Решение суда нас не только не устроило, а еще и возмутило. Наше государство, в лице судей, оценивает мои моральные страдания, связанные с жестоким убийством единственной дочери, в 300 тыс. рублей! Честь и хвала стране, в которой я живу! Будем думать [об обжаловании решения]», — сказала она, отметив, что собирается подать апелляцию.

По словам Владимира — дяди убитой — изначально суд постановил взыскать с МВД города Кемерово по 1 млн рублей для родственников в качестве компенсации морального вреда. Однако позже суд посчитал должным ответчиком МВД РФ и принял решение о другом размере выплат.

Он отметил, что изначально суд присудил до 2 лет условно полицейским, дежурившим в ночь убийства его племянницы, и взыскал по 1 млн рублей с МВД города Кемерово, «то есть с работодателей». Позднее апелляционный суд отменил решение по 1 млн рублей «в связи с тем, что недолжный ответчик МВД города Кемерово», и отправил дело на пересмотр. Затем суд определил должного ответчика — МВД России. «МВД России не работодатель, а у них почему-то понимание, что это должный ответчик», — отметил Владимир.

«Определились с должным ответчиком, и судья приняла решение дать мне вместо 1 млн рублей 100 тыс. рублей. Отцу вместо 1 млн рублей 300 тыс. руб. и матери — 300 тыс. Судья посчитала, что много хотим за смерть племянницы, дочери. Вот вам кусок, собаки, хватит вам.

Такая у нас в Российской Федерации справедливость. Конечно, намерены это все обжаловать. Я так понимаю, в очередной раз о нас ноги вытерли, о потерпевших, и всем показали, где наше место в государственной структуре», — заключил дядя погибшей.