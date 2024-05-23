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В Ростовской области появится особая зона на границе с ДНР и ЛНР

Голубев подписал указ об установлении особой зоны на границе с ДНР и ЛНР

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении особой пятикилометровой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом Голубев написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что аналогичный пограничный режим также установлен в республиках.

«На этой территории установлен особый правовой режим, аналогичный пограничной зоне. Нахождение и передвижение в особой зоне возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность», — пояснил Голубев.

По словам главы администрации региона, особая зона позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, а также незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию Ростовской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска взяли под контроль поселок Белогоровка в Северодонецком районе ЛНР.

Ранее ВСУ ранили женщину при обстреле Донецка.

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