На солиста «Порнофильмов» составили протокол о дискредитации армии

Тверская межрайонная прокуратура Москвы зарегистрировала протокол о дискредитации армии России солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова. Об этом сообщается на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Котляров привлекается по статье 20.3.3 КоАП («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях»).

На Котлярова могут наложить административный штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

4 апреля депутат Госдумы Андрей Альшевский сообщил, что полиция Москвы нашла признаки дискредитации Вооруженных сил России в высказываниях Владимира Котлярова.

Речь идет о высказываниях артиста на YouTube. Сейчас материал со словами солиста «Порнофильмов» направлен в Тверскую межрайонную прокуратуру Москвы для принятия окончательного решения.

Котляров был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года. По данным Минюста, музыкант открыто выступал в поддержку Украины и «осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

Ранее Земфире (признана в РФ иностранным агентом) не удалось добиться исключения из реестра иноагентов.