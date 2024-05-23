Замначальника УФСИН по Московской области подозревают в получении взятки

Заместителя начальника УФСИН по Московской области подполковника Владимира Талаева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По информации Telegram-канала, подполковник задержан по подозрению в получении взятки. Ходатайство о его аресте поступило в Тверской районный суд.

«Столичный суд приступил к рассмотрению материалов об избрании меры пресечения заместителю начальника УФСИН по Московской области», — говорится в сообщении.

До этого начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, заместителя главы Генерального штаба Валерия Герасимова, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и счета Шамарина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее замглавы Генштаба Вадим Шамарин был арестован на два месяца.