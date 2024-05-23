«Кардинальное переобувание»: продюсер о попытках Ивлеевой сменить имидж

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что Настя Ивлеева меняет образ, чтобы отвлечь россиян от скандала с вечеринкой в «Мутаборе».

«Она не только старается изменить информационное поле вокруг себя, то есть начинает увлекаться политикой, едет в Донбасс, показывает свое отношение. Но еще и визуально меняет образ. Мне кажется, с этим связано кардинальное переобувание данного артиста», — пояснил Рудченко.

По мнению продюсера, блогер хочет, чтобы россияне ассоциировали скандал с вечеринкой со старым образом Ивлеевой. Рудченко считает, что кардинальной сменой имиджа блогер хочет доказать, что изменилась не только внешне, но и внутренне. Продюсер убежден, что таким образом Ивлеева хочет избавиться от негативных ассоциаций со своим медийным образом.

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

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