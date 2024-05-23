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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе Работино

Минобороны РФ: ВСУ потеряли под Работино до 40 военных

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Sofiia Gatilova/Reuters

Подразделения российской группировки войск «Днепр» уничтожили до 40 украинских военнослужащих в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в районе населенного пункта Веселое Херсонской области и Работино Запорожской области Вооруженные силы Украины потеряли помимо живой силы гаубицу «МСТА-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», реактивную систему залпового огня «Град», а также два автомобиля.

15 мая Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили населенный пункт Работино Запорожской области.

16 мая британский эксперт Александр Меркурис писал, что потеря населенного пункта Работино нанесла сильный удар по боевому духу украинских военнослужащих.

19 мая Меркурис сообщил, что украинцы пребывают в страхе перед возможным наступлением российской армии на город Запорожье, который пока находится под контролем ВСУ.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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