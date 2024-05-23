Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на морской границе

Сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российские пограничные власти в демонтаже на реке Нарва буев, разделяющих территории двух стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Россия за ночь вытащила 24 из 50 буев, которые были установлены на реке эстонскими властями с 13 мая», — говорится в заявлении пограничной службы страны.

Согласно заявлению Таллина, ранее в 2024 году Россия оспорила предложенные Эстонией местоположения в воде половины из 250 буев. По данным агентства, буи нужны для того, чтобы небольшие лодки могли плавать по реке, не заплывая в российские или эстонские воды.

В эстонской пограничной службе заключили, что свяжутся с российскими властями для обсуждения причин, по которым были демонтированы буи.

Значительная часть границ России с Эстонией — водные. Они проходят по фарватеру реки Нарвы и Чудскому озеру. Современная граница разделила города Нарва (Эстония) и Ивангород, которые в советское время представляли единую агломерацию. Оба города имеют преимущественно русскоязычное население.

Ранее стало известно, какие заграждения Эстония поставит на границе с Россией.