Участник СВО отдал более 1 млн рублей сослуживцам под пытками

В Санкт-Петербурге в правоохранительные органы обратился участник СВО: мужчина утверждает, что в результате пыток он передал сослуживцам более 1 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал потерпевший, в мае к нему обратились двое сослуживцев, с которыми он познакомился в 2023 году: они якобы предложили петербуржцу закупить дроны, а затем перепродать их, а разницу забрать себе. Тот согласился, взял деньги — более 1 млн рублей и 200 евро наличными — сел вместе со знакомыми в машину и поехал куда-то в сторону Шушар. По дороге к пассажирам присоединились еще двое.

Как утверждает мужчина, один из них стал использовать в отношении него электрошокер, другой бил его и заставил съесть какую-то таблетку. После этого у потерпевшего из рюкзака пропала вся сумма. Также петербуржец уверен, что его заставили поставить подпись под документом.

После этого потерпевшего высадили на окраине города, тогда, по его словам, он обратился в экстренные службы.

Ранее боец СВО сообщил, что сожительница ушла от него с миллионом рублей к любовнику.