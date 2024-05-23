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Россиянам назвали простые способы, чтобы избежать эвакуации автомобиля

Юрист Колпаков назвал назвал три способа уклонения от эвакуации автомобиля

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Существуют несколько способов, которые могут позволить водителям избежать эвакуации автомобиля на штрафстоянку или оспорить ее. Об этом порталу «Авто Mail.ru» рассказал юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист №1» Григорий Колпаков.

«Эвакуация ТС незаконна, если сотрудник полиции не оформил протокол задержания ТС до момента начала эвакуации автомобиля. В данном случае надо зафиксировать нарушение на видео и подать жалобу на постановление ГИБДД о наложении штрафа за допущенное нарушение», — отметил эксперт.

В случае, если решение о наложении штрафа отменят, то можно взыскать затраты на отправку машины на штрафстоянку. По словам Колпакова, чтобы оспорить эвакуацию, нужно собрать доказательства своей невиновности. После этого следует подать жалобу на постановление в течение 10 дней.

Еще один момент, о котором часто забывают водители, — эвакуация автомобиля незаконна, если ее владелец успел подойти к машине до ее окончания. В таком случае авто следует немедленно вернуть. При этом штраф за парковку остается в силе.

До этого сообщалось, что российские страховщики хотят заставить клиентов ремонтировать свои автомобили запчастями с автопомоек, чтобы добиться снижения денежных компенсаций. По словам автоюристов, подобные выплаты они вынуждены отдавать людям по закону при урегулировании ДТП в системе ОСАГО. Однако страховщики всяческими способами стараются занижать сумму компенсаций. Возможная реформа по ОСАГО — один из таких путей.

Ранее россиянам назвали пять явных примет мошенников в объявлениях о продаже автомобиля.

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