В Генпрокуратуре рассказали об уровне террористической угрозы в России

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации заявили, что террористическая угроза, особенно со стороны украинских националистов, в России не снижается. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокурор Игорь Краснов в рамках коллегии, посвященной состоянию законности в сфере противодействия экстремизму, терроризму и незаконной миграции, напомнил, что в 2024 году произошел целый ряд атак.

По словам генпрокурора, учет иностранных граждан в России по-прежнему не дает объективной картины о месте их нахождения и роде занятий.

До этого руководитель Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что ФСБ уделяет существенное внимание вопросам, связанным с преступлениями, которые совершаются мигрантами.

Накануне замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Россия работает с партнерами из Центральной Азии над тем, чтобы миграционная сфера не имела лазеек для проникновения террористической идеологии.

14 мая власти Костромской области ввели запрет на работу мигрантов в такси.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность знания русского языка для приезжающих иностранцев.

Ранее в Петербурге массово задержали мигрантов после обысков по делу о взятках.