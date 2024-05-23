В Татарстане на ряде предприятий объявили эвакуацию сотрудников

Руководители предприятий, расположенных в Нижнекамском районе Республики Татарстан, проводят мероприятия по обеспечению безопасности сотрудников. Работников эвакуируют из зданий, сообщается на официальной странице исполнительного комитета города Нижнекамска в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении подчеркивается, что причиной послужила информация о возможном возникновении нештатной ситуации. На этом фоне в районе были созданы все необходимые условия для защиты населения от возможных угроз, уточнили представители властей.

«На территориях производственных предприятий Нижнекамского района проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности сотрудников», — говорится в публикации.

В исполнительном комитете добавили, что данные мероприятия проводятся в соответствии с заранее отработанной схемой.

Днем 23 мая в аэропорту города Нижнекамска были введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Как рассказали представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), решение было принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов.

Ранее украинские войска попытались атаковать Республику Татарстан при помощи дронов.