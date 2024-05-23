Стало известно, что Чехия получает прибыль от украинских беженцев

Украинские беженцы начали приносить прибыль Чехии, за первые три месяца 2024 года доходы государства от них составили около трех млрд чешских крон. Об этом передает чешское издание Novinky.

«Беженцы с Украины начинают платить чешскому государству. За первые три месяца этого года они перевели в государственную казну почти на три миллиарда крон больше, чем взяли из нее», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в Чехии насчитывается около 350 тысяч беженцев с Украины, 118 тысяч из них трудоустроены.

По оценке издания, можно ожидать, что доходы чешского государства от украинских беженцев будут продолжать расти. При этом расходы на содержание беженцев будут уменьшаться, отмечает Novinky.

До этого президент Чехии Петр Павел призвал к завершению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном устройстве.

Ранее сообщалось, что большинство уехавших украинцев довольны жизнью в новых странах.