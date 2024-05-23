Войска РФ взяли село Андреевка в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что село освобождено благодаря активным действиям подразделения «Южной» группировки войск.

Его бойцы к тому же улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны. Произошло это в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр.

Накануне сообщалось, что войска РФ взяли Клещеевку в ДНР. Советник главы республики Игорь Кимаковский отмечал, что освобождение населенного пункта и зачистка высот в его окрестностях открывает для Вооруженных сил России возможность для более интенсивных ударов по югу Часова Яра.

В Верховной раде Украины тем временем заявили о сложной ситуации для ВСУ в Часове Яре. Газета Newsweek писала, что сдача этого города может вызвать цепную реакцию, которая приведет к потере других населенных пунктов по принципу домино.

Ранее в батальоне спецминирования «Феникс» рассказали о работе под Часовым Яром.