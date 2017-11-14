Антонов о принуждении RT к регистрации иноагентом в США: это недружественный шаг

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает недружественным шагом принуждение телеканала RT к регистрации в качестве иностранного агента в США, передает РИА «Новости».

Он отметил, что очень уважает свободу прессы. По его словам, «это одно из незыблемых прав американских граждан, и я считаю, что и российских».

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«Если у человека есть мнение, он вправе его излагать. Есть лишь ограничения в поведении выражения согласия или несогласия с той или иной точкой зрения. Мы сегодня стали свидетелями, что RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг», — заявил Антонов.

Ранее сообщалось, что RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента.