«Просят заблокировать»: Дуров — о судьбе оппозиционных каналов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что Apple попросила заблокировать три белорусских канала, суммарное число подписчиков которых составляет примерно 100 тыс.

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«Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие», — пояснил Дуров на своем официальном канале.

Он отметил, что предпочел бы «оставить каналы в покое». «Но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах», — считает российский программист.

По его словам, американская компания потребовала закрыть Telegram-каналы «Каратели Беларуси», «Чат группы Каратели» и «Все нарушения!», в них почти ежедневно публикуются анкеты правоохранителей с их фотографиями, именами, местами работы, а также номерами телефонов. Пока эти каналы доступны для пользователей Apple.

В Telegram-канале «Все нарушения!» было опубликовано обращение белорусского Telegram-сообщества. В нем представители каналов заявляют, что «в корне не согласны» с требованием Apple. Такие каналы, по их мнению, «являются практически единственным инструментов белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим». Они обратились к американской компании «с просьбой пересмотреть решение о запрете Тelegram-каналов».

Информацию о сотрудниках правоохранительных органов Белоруссии ранее также опубликовал Telegram-канал Nexta.

В середине сентября экс-кандидат в президента Светлана Тихановская после очередной массовой акции протеста заявила, что оппозиция собирает данные о силовиках, которые причастны к избиениям, издевательствам и пыткам над задержанными протестующими.

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», — приводит ее слова Telegram-канал «Пул Первой».

«В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси», — добавила она.

По ее словам, белорусская оппозиция передаст этот список властям нескольких государств: Украины, России, Турции, стран Евросоюза и США. «Список будет опубликован и будет постоянно расширяться», — пообещала лидер оппозиции.

Спустя два дня после ее заявления — 19 сентября — Telegram-канал Nexta, освещающий протесты в республике, обнародовал данные более чем тысячи правоохранителей Белоруссии.

По данным оппозиционного белорусского канала, все указанные в списке лица причастны к задержанию протестующих. В перечне указаны личные данные силовиков: ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат сотрудники. Канал отметил, что информация была получена благодаря «киберпартизанам». В то же время там не было данных о местах проживания указанных сотрудников правоохранительных органов и о членах их семей.

В другом посте Nexta привел информацию о тех, кто, по данным канала, причастны к смерти одного из протестующих Александра Тарайковского. Мужчина погиб в Минске на Пушкинской площади в Минске во время акции 10 августа. По словам его супруги, он был у родственника, помогая ему с ремонтом, во время протеста возвращался домой.

Этот Telegram-канал предупредил, что будет публиковать новую информацию, если задержания протестующих продолжатся. Кроме того, Nexta призвал подписчиков сообщать, если в списках есть сотрудники, не причастные к задержаниям. Но нужно приводить доказательства.

Ранее создатель оппозиционного портала Nexta Степан Путило отмечал, что данные публикуются не для травли и оскорблений, а для того, чтобы белорусские власти понимали, что «ничего не остается безнаказанным».

После этого в эфире канала «Россия 24» пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что опубликованные данные давно устарели.

«Конфиденциальной информации о сотрудниках опубликовано не было», — сказала она.

По ее словам, журналисты предоставили «список четырехлетней давности». «Очевидно, что за это время ряд сотрудников перешли уже на другие должности, в другие подразделения и ведомства. Некоторые уволились в связи с выслугой лет», — заметила она.

Кроме того, она заверила, что у белорусской милиции есть ресурсы, чтобы защитить своих сотрудников и их семьи от возможных угроз со стороны оппозиции.