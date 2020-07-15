Облучили волнами: 5G проверили на рыбах

Американские биологи из университета Орегон провели исследование влияния 5G волн на эмбрионы рыб. Свои результаты они опубликовали в журнале Plos One.

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Специально для этих целей исследователи поместили в камеру из клетки Фарадея икру рыб данио-рерио, являющихся модельным организмом в некоторых областях биологии.

К камере была подключена антенна и передатчик, излучающий волны на частоте 3,5 ГГц, которая часто используется для сетей 4G и 5G.

Спустя четыре часа после оплодотворения эмбрионы данио-рерио были подвергнуты излучению, которое продолжалось 42 часа. Анализ результатов занял три дня, чтобы исключить возможные изменения в их состоянии.

Как оказалось, радиоволны не оказали существенного воздействия на смертность и морфологию организмов, а также их реакцию на свет. Исследователи выявили лишь замедление реакции испуга, что может свидетельствовать о некоторых сенсомоторных нарушениях. По словам ученых, во взрослом возрасте это может привести к расстройствам нервно-мышечной системы.

Сообщается, что результаты этого исследования существенным образом отличаются от предыдущего. Тогда биологи пришли к выводу, что воздействие радиволн частотой 100 МГц на эмбрионы приводит к задержкам развития. Однако различия могут быть обусловлены временем начала эксперимента — в первый раз облучение эмбрионов происходило сразу же после оплодотворения, а не спустя шесть часов. На ранних стадиях развития эмбрионы являются более чувствительными к любым внешним воздействиям.

Кроме того, частота 100 МГц может быть биологически более активной, чем 3,5 ГГц, что также привело к расхождениям результатов.

Ученые отметили, что морфологические изменения у облученных рыб могут быть отложенными и проявиться позднее, но на текущем этапе исследования радиоволны, применяемые в современной мобильной связи, обладают достаточно мягким воздействием на организм.

Во время пандемии коронавируса появилась теория, согласно которой сети 5G оказывают негативное влияние на организм человека, делая его более восприимчивым к COVID-19. В июне замглавы Минкомсвязи Олег Иванов назвал подобные сообщения «бредом». По его словам, в ведомство поступает множество обращений, где утверждается, что коронавирус является порождением 5G.

«Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит», — сказал Иванов.

Он отметил, что радиофобия является серьезной проблемой и может помешать строительству сети связи.

Между тем, крупнейшие российские сотовые операторы уверены, что пандемия ускорит процесс масштабного развертывания сетей 5G в России. Представители МТС подчеркнули, что запрос на цифровизацию в условиях пандемии только усилится. Возникнет дополнительный импульс к развитию новых технологий в сфере телекоммуникаций.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отметили важность скорейшего разрешения вопроса с частотами для пятого поколения связи. Это связано с тем, что за последние годы нагрузка на сети в России значительно выросла. Такая динамика сохранится и в будущем, уверены в компании.