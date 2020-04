Бункеры, еда и оружие: где Кремниевая долина прячется от COVID-19

Богатые бизнесмены из США, многие из которых работают в Кремниевой долине, сбежали в Новую Зеландию, чтобы спрятаться там от эпидемии коронавируса в специальных бункерах, сообщает Bloomberg. Как оказалось, у многих из них есть подобные «убежища Судного дня», в которых можно пережить любую катастрофу, включая и вспышки неизвестных вирусов.

Предприниматель из Сан-Франциско Михай Динулеску вместе с женой прилетел в новозеландский Окленд за четыре дня до того, как страна закрыла все границы для иностранцев. Тем не менее, местные СМИ сообщали о том, что даже после запрета некоторые частные борты все же получили разрешение на посадку.

По словам Динулеску, оказавшись в Новой Зеландии, он узнал, что по меньшей мере десять его коллег и знакомых по бизнесу сбежали в свои убежища из Штатов, спасаясь от коронавируса.

В последние несколько лет элита Кремниевой долины активно инвестирует средства в подготовку к концу света, чтобы они и их семьи могли переждать самые страшные моменты в приятной обстановке с достаточным количеством припасов. При этом дело не в том, что они действительно думают, что Судный день не за горами — у них просто есть деньги, чтобы это себе позволить.

«Те, кто готовятся к концу света, не думают, что он на самом деле произойдет. Они рассматривают его как некое далекое событие, но оценивают его последствия как тяжелые. Поэтому, учитывая их доходы, трата небольшой части [на свою защиту] — это логичный шаг», — заявил экс-глава Reddit Ишань Вонг в интервью New Yorker.

Среди тех бизнесменов, которые относятся к концу света и подготовке к нему достаточно серьезно, значатся бывший президент Y Combinator и нынешний глава Open AI Сэм Альтман, а также генеральный директор Reddit Стив Хаффман. В эту же группу можно отнести и миллиардера и сооснователя PayPal Питера Тиля, который получил гражданство Новой Зеландии в 2011 году и является владельцем двух поместий в стране.

«Новая Зеландия — это утопия», — заявил Тиль девять лет назад.

Выбор Новой Зеландии в качестве места, чтобы начать все с нуля, не случаен. Питер Тиль неоднократно заявлял, что одной из самых важных книг в его жизни стало произведение Джеймса Дейла Дэвидсона «The Sovereign Individual: How to Survive and Thrive During the Collapse of the Welfare State» [рус. «Суверенный гражданин: Как выжить и процветать во время коллапса государства благоденствия»]. В этой книге рассказывается, как «элита интеллигенции» заново отстроит мир после того, как переждет падение существующего режима в заранее созданных убежищах. Дэвидсон отдельно выделяет Новую Зеландию в качестве идеального места для строительства бункера.

Известно, что примеру Тиля последовали многие представители Кремниевой долины, которые приобрели там недвижимость. В узких кругах покупку дома в Новой Зеландии называют «страховкой на случай апокалипсиса».

Однако купить бункер — это недостаточная мера. Необходимо провести туда все коммуникации, а также запастись продуктами и сопутствующими товарами. Нынешний глава Reddit Стив Хаффман в 2017 году признался, что закупился мотоциклами, оружием и патронами на случай катастрофы. Он решился на такой шаг после просмотра фильма «Столкновение с бездной», в котором Земле грозит неизбежное столкновение с кометой.

Другой неожиданной предосторожностью на случай апокалипсиса стали операции по лазерной коррекции зрения, которые стали популярными среди бизнесменов Кремниевой долины. Считается, что хорошее зрения и отсутствие необходимости носить очки может существенно повысить шанс на выживание в условиях конца света.