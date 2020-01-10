Более 50 организаций, в том числе Privacy International, написали письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой изменить политику Android в сфере предустановки некоторых приложений.

«Приватность не может быть предметом роскоши, доступным только тем, кто может себе ее позволить» — так начинается письмо от полусотни подписантов.

Они требуют от Google повлиять на партнеров компании, а именно производителей гаджетов, работающих на базе Android.

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Многие такие смартфоны попадают в руки потребителя с рядом предустановленных приложений, которые прикрываются брендом Google Play. Однако, если верить статистике, 91% предустановленных на Android приложений нельзя найти в официальном магазине приложений от «корпорации добра». Это означает, что перед тем, как быть установленными на телефон, они не проходят тщательную проверку безопасности, которая является обязательной для всех приложений, распространяемых через Play Store.

Таким образом, у этих предустановленных программ часто встречаются привилегии, позволяющие им получать контроль над системами смартфона без дополнительного уведомления пользователя. Так, они могут получить доступ к микрофону, камере и геолокации гаджета, владелец которого даже не будет подозревать о слежке. При этом удалить их со смартфона нельзя — такой функции просто не существует.

Правозащитники указывают на то, что этим часто злоупотребляют производители дешевых смартфонов, что делает их владельцев уязвимыми перед нечестными бизнес-практиками тайного сбора персональных данных.

Получается, что люди с более низким достатком не могут рассчитывать на тот же уровень защиты, что и более обеспеченные юзеры.

Авторы письма просят от Google внести изменения в политику распространения и предустановки приложений на Android. Прежде всего, они просят разрешить пользователям безвозвратно удалять все программы, установленные на телефон, включая те, которые работают в фоновом режиме. Кроме того, предустановленные приложения должны проходить такую же проверку, как и приложения в магазине Play Store.

«Мы, нижеподписавшиеся, считаем, что эти справедливые и разумные изменения будут иметь огромное значение для миллионов людей во всем мире, которые не должны обменивать свою конфиденциальность и безопасность на доступ к смартфону. Мы призываем вас использовать свое положение влиятельной компании в экосистеме, чтобы защитить людей и не дать производителям использовать их в гонке за самую дешевую цену на гаджеты», — говорится в письме.

Фраза о том, что приватность не может быть роскошью, принадлежит главе Google Сундару Пичаи, который весной прошлого года использовал ее при критике компании Apple.

Пичаи написал колонку в New York Times, в которой пытался защитить подход своей компании к приватности пользователей и заодно ответить критикам, которые утверждают, что Google собирает огромные массивы персональной информации.

По словам Пичаи, такой подход компании, чьи доходы зависят от рекламы, является более демократичным, а вот превращение приватности в люксовый товар, доступный лишь людям, которые могут позволить продукты и сервисы премиум-класса, абсолютно неприемлемо.

Несмотря на то что глава Google не назвал компанию, которую он критикует, нетрудно догадаться, что речь идет именно об Apple, которая продает одни из самых дорогих смартфонов в мире. На материал Пичаи отреагировал старший вице-президент по программному обеспечению Apple Крейг Федериги. Он заявил о том, что его компания хочет продавать свои продукты «всем, кому получается», а «яблочные» гаджеты — «однозначно не только роскошь».

Противоречия между двумя гигантами Кремниевой долины заключаются в разных бизнес-моделях: Apple продает дорогие устройства напрямую потребителям, а значит ей не нужно собирать большое количество информацию о них. Google же предоставляет большое количество услуг бесплатно, получая прибыль от рекламы, для эффективности которой требуется как можно больше данных для таргетинга.

Федериги добавил, что ему «приятно» видеть, как другие компании обсуждают приватность, но для защиты пользователей и смены бизнес-модели потребуется больше, чем «пара месяцев и пара статей в прессе».