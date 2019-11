«Создано лучшими»: Apple внезапно объявила зимнюю презентацию

Декабрьский сюрприз

2 декабря Apple проведет внеочередную презентацию для прессы, которая состоится 2 декабря. Об этом сообщает портал The Verge.

Как следует из приглашений, отправленных журналистам, мероприятие будет посвящено «нашим любимым приложениями и играм 2019 года».

Тэглайном презентации стала фраза: «Любимы миллионами. Созданы лучшими» [англ. Loved by millions. Created by the best].

This is unexpected. Apple Event. December 2 in NYC. pic.twitter.com/ok4UtcAylC — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) November 18, 2019

Это мероприятие является максимально внезапным как для аналитиков, так и для прессы. Если речь действительно пойдет о самых популярных играх и приложениях, то ранее Apple выпускала обычный пресс-релиз, в котором перечисляла наименования и разработчиков. Теперь же, вероятно, компания хочет устроить некую церемонию награждения вместо штатного релиза. Не исключено, что к участию будут приглашены голливудские звезды, с которыми у Apple есть контракты, благодаря стриминговому сервису Apple TV+.

Что же касается анонсов новых устройств, то маловероятно, что 2 декабря будут представлены какие-то из них. Этой осенью Apple уже представила три новых iPhone, новую модель Apple Watch, апгрейд AirPods под названием AirPods Pro и 16-дюймовый MacBook Pro. Последние два устройства должны были быть представлены на некой октябрьской презентации, которая в итоге не состоялась, так что компания сделала анонсы вне официального мероприятия.

Единственный продукт, который был проанонсирован, но так и не увидел свет — это новый iPad Pro.

В августе Bloomberg заявил о том, что Apple готовит 12,9- и 11-дюймовые версии iPad Pro с улучшенной камерой и процессором.

Тем не менее, пока нет оснований полагать, что iPad Pro все-таки будет представлен на декабрьской презентации. Вероятно, все мероприятие будет посвящено именно сервисам компании, что лишний раз продемонстрирует, как «яблоко» смещает свой фокус с устройств на услуги, ведь в этом году Apple представила сразу три новых самостоятельных сервиса — игровой Apple Arcade, стриминговый Apple TV+ и новостной Apple News+.

Если 2 декабря Apple действительно сконцентрируется на приложениях и разработчиках, то она может использовать этот шанс, чтобы доказать, что софт для нее важен точно так же, как «железо».

Впрочем, никогда не стоит забывать про «one more thing» — уже ставшей культовой фразу с презентаций Apple, сигнализирующей о каком-то дополнительном анонсе. Если держать ее в уме, то сбрасывать со счетов релиз обновленного iPad Pro пока не стоит.

Скандальный месяц

В ноябре один из топ-менеджеров Apple оказался в центре скандала — вице-президент компании по маркетингу Фил Шиллер заявил о том, что дети, использующие ноутбуки Chromebook от Google в школах, «не добьются успеха», так как эти устройства слишком дешевые, а потому никого не вдохновляют.

«Дети, которым нравиться учиться, достигнут больших успехов. Нетрудно понять, почему детям неинтересно заниматься, когда они работают с технологиями, которые их не вдохновляют. Чтобы помочь детям достичь наилучших результатов, им надо предоставить передовые средства обучения. Но Chromebook не отвечает этим требованиям. Если честно, Chromebook так распространены в школах, потому что это дешевые гаджеты для проведения тестов. Если вам нужны ноутбуки для тестов, то подойдут и дешевые. Но дети [использующие их] не добьются успеха», — заявил глава по маркетингу компании.

Пользователи социальных сетей не оценили высказывание Шиллера, отметив, что успеваемость в школе, а также достижения в жизни никак не связаны с дороговизной используемых гаджетов.

«Дети, которые не тратят тысячу долларов на наш компьютер, который не делает ничего сверх того, что может предложить Chromebook, не добьются успеха — это одно из самых тупых заявлений всех времен», — написал пользователь @KrpanZach.

Кроме того, в начале ноября стало известно о том, что американский регулятор проведет проверку на предмет гендерной дискриминации при установке кредитных лимитов для женщин и мужчин — как оказалось, партнер Apple Card в лице Goldman Sachs разрешает мужчинам тратить в десять раз больше, чем их женам.

Одним из первых несоответствие заметил программист Дэвид Хайнемайер Хэнссон — по его словам, его кредитный лимит превышает лимит его супруги в 20 раз.

«Я удивлен, что они вообще разрешили ей подать документы на выпуск карты без письменного разрешения супруга. Как вообще в наше время можно доверить женщине кредитку?!» — иронизирует Хэнссон в своем Twitter-аккаунте. Он заявил, что обращался в поддержку Apple Card, но ему ответили, что всему виной алгоритмы, которые устанавливает администрация сервиса.