СМИ сообщили о задержании бывшего мэра Волгодонска

Правоохранители задержали в Ростовской области бывшего главу Волгодонска Юрия Мариненко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации журналистов, экс-чиновника обвиняют в крупном хищении — подделке статуса малоимущего и получении льготной квартиры, которую он успел переписать на свою дочь, оформив договор социального найма. Как пишет «112», следователи нашли у Мариненко несколько банковских счетов, а также незадекларированный ежегодный доход более одного миллиона рублей.

Операция по задержанию бывшего мэра проходила ночью в его частном доме, сообщает Telegram-канал, публикуя соответствующие кадры. Уточняется, что следственные действия продолжаются.

В начале декабря суд отправил первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова под домашний арест по делу о взятке. По данным следствия, с февраля по август вице-мэр через посредника получил взятку в значительном размере. За эти средства он, как утверждается, намеревался содействовать организации незаконной коммерческой деятельности в регионе.

Ранее бывшего вице-мэра Саранска осудили на 11 лет за взятки.