На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о задержании бывшего мэра Волгодонска

112: в Ростовской области задержали экс-главу Волгодонска Юрия Мариненко
true
true
true

Правоохранители задержали в Ростовской области бывшего главу Волгодонска Юрия Мариненко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации журналистов, экс-чиновника обвиняют в крупном хищении — подделке статуса малоимущего и получении льготной квартиры, которую он успел переписать на свою дочь, оформив договор социального найма. Как пишет «112», следователи нашли у Мариненко несколько банковских счетов, а также незадекларированный ежегодный доход более одного миллиона рублей.

Операция по задержанию бывшего мэра проходила ночью в его частном доме, сообщает Telegram-канал, публикуя соответствующие кадры. Уточняется, что следственные действия продолжаются.

В начале декабря суд отправил первого замглавы Нижнего Новгорода Сергея Егорова под домашний арест по делу о взятке. По данным следствия, с февраля по август вице-мэр через посредника получил взятку в значительном размере. За эти средства он, как утверждается, намеревался содействовать организации незаконной коммерческой деятельности в регионе.

Ранее бывшего вице-мэра Саранска осудили на 11 лет за взятки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами