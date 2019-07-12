Ради вашего блага: Google признался в прослушке

Google пришлось признаться в прослушке пользователей голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на бельгийского вещателя VRT NWS, которому удалось получить доступ к тысяче аудиозаписей, на которых люди разговаривают со своим виртуальным ассистентом.

Как утверждает VRT NWS, «корпорация добра» нанимает независимых подрядчиков, которые слушают и транскрибируют аудио, записанное Google Assistant.

После того, как эту историю осветили в зарубежных СМИ, представителю Google пришлось признаться в том, что компания действительно записывает и прослушивает пользователей, но делает это исключительно ради их блага — с целью улучшения технологии голосового помощника.

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При этом Google обрабатывает таким образом лишь 0,2% от всех голосовых команд, которые отдают пользователи, но эта работа «критически важна» для развития Google Assistant. Собранные данные должны помочь голосовому помощнику лучше понимать людей, говорящих на разных языках и с разными акцентами, сообщили в компании.

Что же касается утечки данных, на которую ссылается VRT NWS, Google обещает принять меры в отношении сотрудника, который слил информацию.

«Мы проводим расследование и полный пересмотр нашей политики безопасности, чтобы предотвратить подобное злоупотребление в будущем», — заявил представитель Google.

Интересно, что в апреле Bloomberg сообщал о подобном нарушении со стороны компании Amazon, у которой есть собственный голосовой помощник Alexa. Тогда стало известно, что сотрудники Amazon не только записывают разговоры, но и прослушивают их, а впоследствии выкладывают в интернет, чтобы над ними посмеялись. Кроме того, некоторые пользователи Alexa жаловались на то, что помощник сначала записал их речь, а потом по ошибке рассылал ее друзьям юзера.

При этом если от записи разговоров посредством Google Assistant можно полностью отказаться, нажав буквально одну кнопку, то Alexa продолжает хранить аудио пользователя на протяжении неопределенного времени даже после того, как юзер отдал команду удалить всю информацию.

Буквально накануне стало известно о скандале с прослушкой в Apple — в приложении «Рация» была найдена уязвимость, позволяющая прослушать iPhone без согласия его владельца. Apple признала наличие бага и извинилась за причиненные неудобства. В результате приложение «Рация», позволяющее воспользоваться уязвимостью, было отключено до тех пор, пока не появится соответствующий патч.

«Несмотря на то, что нам неизвестно, злоупотребил ли кто-либо этой уязвимостью, и какие специальные условия и предпосылки для этого необходимы, мы относимся к безопасности и приватности наших пользователей со всей ответственностью.

Мы решили, что отключение приложения является правильным решением, так как этот баг позволяет прослушивать разговоры других клиентов на iPhone без их разрешения.

Мы приносим свои извинения за этот инцидент и доставленные неудобства», — сообщили в пресс-службе компании.

Летом прошлого года австралийский эксперт по кибербезопасности и бывший лектор Университета Эдит Коуэн доктор Питер Ханнэй провел исследование, по итогам которого заключил, что смартфоны могут прослушивать своих пользователей, реагируя на некоторые слова-триггеры, которые могут «пробудить» телефон по аналогии с фразами «окей, Google» или «привет, Siri». Как только гаджет фиксирует такой аудио-триггер, он записывает фрагмент разговора, а потом отправляет его тем приложениям, которые установлены на смартфон, например, Facebook или Instagram.

«Периодически аудиофрагменты ваших разговоров отправляются на серверы других компаний, но пока нет точного понимания, на какие именно триггеры реагирует смартфон», — заявил Ханнэй.

Исследователь допускает, что у Facebook или Instagram могут быть тысячи триггеров, а рядовой разговор с другом о покупке новых джинсов может вызвать целый шквал рекламных объявлений о продаже изделий из денима в этих приложениях.