Десятки населенных пунктов в Дагестане оказались обесточены

МЧС России: в Дагестане авария оставила без света 38 населенных пунктов

Почти четыре десятка населенных пунктов в Республике Дагестан оказались обесточены из-за аварии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«В зону отключения попадают 38 населенных пунктов в трех муниципальных районах: Кулинском, Чародинском, Табасаранском», — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, к ликвидации последствий аварийного отключения света привлекли четыре бригады электриков. Всего восстановительные работы осуществляют 16 специалистов, они задействовали четыре единицы техники.

Вечером 21 января Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на жителей столичного региона сообщил, что в микрорайоне Силикатная-2 в городе Подольске пропало электричество. Из-за отсутствия света в домах пропало отопление. Некоторые люди застряли в лифтах. По данным властей, электроснабжение было восстановлено в 21:00 мск. На предполагаемое место аварии выезжали бригады энергетиков.

20 января в Крыму произошло частичное отключение света. Обесточенными оказались север и северо-запад республики. В пресс-службе компании «Крымэнерго» заявили, что электричество пропало из-за технологических проблем.

Ранее в ЛНР более 100 тыс. жителей временно остались без света.