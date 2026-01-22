Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Десятки населенных пунктов в Дагестане оказались обесточены

МЧС России: в Дагестане авария оставила без света 38 населенных пунктов
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Почти четыре десятка населенных пунктов в Республике Дагестан оказались обесточены из-за аварии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

«В зону отключения попадают 38 населенных пунктов в трех муниципальных районах: Кулинском, Чародинском, Табасаранском», — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, к ликвидации последствий аварийного отключения света привлекли четыре бригады электриков. Всего восстановительные работы осуществляют 16 специалистов, они задействовали четыре единицы техники.

Вечером 21 января Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на жителей столичного региона сообщил, что в микрорайоне Силикатная-2 в городе Подольске пропало электричество. Из-за отсутствия света в домах пропало отопление. Некоторые люди застряли в лифтах. По данным властей, электроснабжение было восстановлено в 21:00 мск. На предполагаемое место аварии выезжали бригады энергетиков.

20 января в Крыму произошло частичное отключение света. Обесточенными оказались север и северо-запад республики. В пресс-службе компании «Крымэнерго» заявили, что электричество пропало из-за технологических проблем.

Ранее в ЛНР более 100 тыс. жителей временно остались без света.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27683557_rnd_8",
    "video_id": "record::c6064f23-a772-4505-886a-1b40ca12c30b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+