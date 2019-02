«Правая рука Госдепа»: за что Facebook заблокировал проект RT

«Претензий к контенту не было»

Социальная сеть Facebook заблокировала проект ведущей RT Аниссы Науэй In The Now после выхода сюжета телеканала CNN о связях компании с российскими СМИ. При этом In The Now не скрывает того, что действительно финансируется из бюджета RT, но утверждает, что не давала повода для блокировки в социальной сети, так как не нарушила никаких правил.

«У нас был дочерний проект на английском, In the Now. Проект был дико успешным — 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков только в Facebook! CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России.

И задали вопрос Facebook, мол, как же так — русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал!

Не предъявив никаких, что называется, обвинений. При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было. Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио «Свобода» такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они. Ч.Т.Д.», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем официальном Telegram-канале.

По информации RT, «разоблачающий» сюжет CNN, повлекший за собой блокировку In The Now, рассказывал о том, что этот проект включает в себя «привлекательные видеоролики, в которых использовано много графики», а его целевой аудиторией являются «молодые американцы, симпатизирующие левым и привыкшие получать новости из социальных сетей».

«Те, кто смотрит эти видеоролики, не отдают себе отчета в том, что созданы они на российские деньги», — предупредил телеканал CNN.

Известно, что кроме In the Now компания Facebook также заблокирована связанные с ним страницы — Soapbox, Waste-Ed и Backthen.

Позже Симоньян заявила о том, что CNN выступил как «правая рука, левая рука, нога, костыль Госдепа, НАТО и всего, что с этим связано», даже не скрывая тот факт, что расследование телеканала о связях RT и In The Now было выполнено по наводке фонда, финансируемого американскими властями.

«Никаких претензий к видео или контенту не было и нет. Но раз CNN позвонил и сказал: «Как вы позволяете этим русским общаться с нашими гражданами?» — то Facebook этот аккаунт просто удалил. Очевидно, что дальше будет только хуже. Никто даже и не пытается говорить ни о какой свободе, это открытое геополитическое противостояние, в котором медийные площадки выступают настоящим орудием. Уж не знаю — для этого ли они создавались, но сейчас по факту это происходит именно так», — заключила Маргарита Симоньян.

Симметричный ответ

В декабре прошлого года британский регулятор Ofcom объявил о наличии ряды претензий к российскому телеканалу RT — якобы компания нарушила «правила беспристрастности» семь раз за шесть недель весной 2018 года. Нарушения были обнаружены в передачах, «в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии».

«В совокупности эти семь нарушений являются несоблюдением требований вещания. Мы предупредили RT, что намереваемся наложить предусмотренные законом санкции. У телеканала теперь есть возможность дать нам объяснения, которые мы рассмотрим перед дальнейшими действиями», — заявил Ofcom.

Эти санкции могут включать в себя штраф в размере £250 тыс. или 5% доходов от выручки, либо отзыв лицензии на вещание.

После этого телеканал RT «выразил сожаление» в связи с результатом расследования британского регулятора.

«Телеканал RT крайне разочарован выводами Ofcom по итогам расследований, большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей. Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и всегда стремимся их соблюдать. Вероятно, Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные нами в ходе расследований. Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу телеканала.

После этого стало известно, что Роскомнадзор инициировал проверку в отношении канала BBC World News. В ходе проверки ведомство выявило на интернет-ресурсах корпорации «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Надзорный орган объявил о начале проверки на предмет соответствия российскому законодательству.