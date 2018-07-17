Сборную России наградят за успехи на ЧМ-2018
Сборную России по футболу пригласили в Государственную думу для награждения за продемонстрированный результат на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.
Эту идею озвучил вице-спикер Госдумы от ЛДПР, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
«Коллеги, благодаря этим людям Россия одержала мощную дипломатическую, культурную и спортивную победу, плодами которой мы будем пользоваться еще многие и многие годы», — сказал Лебедев.
Спикер палаты Вячеслав Володин поддержал инициативу депутата.
«Это, действительно, огромная победа страны, и вклад тех людей, которые сделали все для того, чтобы она состоялась, неоспорим. Если вы поддержите это решение, мы его обязательно примем на Совете Думы и пригласим и наших спортсменов, и сборную, чтобы их поблагодарить за работу», — подчеркнул политик.
Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Национальная команда России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, достигнул своего исторического максимума на ЧМ.
Ранее Александр Мостовой не нашел ничего особенного в выступлении сборной России на ЧМ-2018.