Неймар стал лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 между Бразилией и Мексикой

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Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Мексики, сообщает «Советский спорт».

На его счету один забитый мяч и одна результативная передача, которые помогли его команде пробиться в четвертьфинал мирового первенства.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 19-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Бразилия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.