Боец UFC Сен-Пьер взял Хабиба на удушающий прием

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жорж Сен-Пьер опубликовал в своем Instagram видео, на котором показал удушающий прием.

В качестве своего оппонента 40-летний канадец выбрал экс-чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Единственный способ взять на прием Хабиба Нурмагомедова — подкрасться за ним, как ниндзя, и застать его врасплох. Рад видеть тебя, приятель», — написал Сен-Пьер.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу украинца Александра Усика над Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по боксу.