Медведева не поняла, за что судьи сняли штрафной балл с ученицы Тутберидзе Акатьевой

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала выступление Софьи Акатьевой в короткой программе на этапе юниорской серии Гран-при в Гданьске.

Девушка исполнила каскад тройной аксель + тройной тулуп и получила за прокат 71,91 балла.

«Соня молодец! Наичистейший прокат короткой программы от Сони Акатьевой. В этом сезоне я не могла нормально рассмотреть эту программу раньше, но в соревновательной обстановке и в платье это выглядит превосходно. И хотела бы отметить, насколько лучше с прошлого сезона Соня стала кататься. Она стала первой спортсменкой «Хрустального», которая стабильно запрыгала тройной аксель. Сама Акатьева называет его любимым своим прыжком — и мы видим, насколько легко ей выполнять этот элемент», — отметила Медведева в эфире Первого канала.

Также двукратная чемпионка мира не поняла, за что судьи с Акатьевой сняли один балл, отметив в протоколе «deduction». «Вроде бы на лед ничего не падало», — пошутила Медведева.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее ученицы российского тренера Этери Тутберидзе исполнили необычный танец, которым поддержали специалиста и российских фигуристов перед чемпионатом мира по фигурному катанию — 2021.

В съемках приняли участие Софья Акатьева, Камила Валиева, Майя Хромых. Они сделали необычный танец с элементами аэробики, а видео в своем Instagram опубликовал хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков.