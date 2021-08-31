Билялетдинов: если Миранчук в «Милане» будет играть, то это хороший переход

Экс-главный тренер столичного «Локомотива» и казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Милан». Ранее итальянские СМИ сообщили о том, что миланский уже клуб сделал предложение нынешнему клубу россиянина по аренде до конца нынешнего сезона.

«Я не вижу такой острой необходимости у «Милана» в игроке «Аталанты» — не в Миранчуке дело. Бывает, что приглашают игрока из конкурирующей команды, чтобы ослабить соперника – тут этот момент отсутствует. Мне кажется, что у Алексея шансы выйти на поле в составе «Аталанты» выше, чем в «Милане». Хотя я не отслеживал ситуацию – может, там какая-то схема, в которой он необходим. Лишь бы футболист играл. Если он будет в «Милане» играть, тогда, конечно, это очень хороший переход. Это топ-команда, какие бы спады она ни испытывала. Команда, в которой играли Ван Бастен, Шевченко, Мальдини и прочие звезды «россонери». Но что-то мне верится в это с трудом – мне кажется, в «Аталанте» у него больше шансов играть, и команда под его стиль. Не знаю, почему он там не так часто появляется», — сказал Билялетдинов в интервью «Газете.Ru».

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Российский хавбек перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 30 августа 2020 года за €14,5 млн. Миранчук дебютировал в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» (4:0). Он вышел на замену на 80-й минуте, а на 89-й забил свой первый мяч в составе итальянского клуба. Первый матч в стартовом составе полузащитник провел 14 января 2021 года в игре Кубка Италии против «Кальяри» (3:1). Ему удалось отличиться на 43-й минуте встречи.

Всего он принял участие в 31 матче во всех соревнованиях, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что не понимает, зачем Миранчук нужен «Милану».