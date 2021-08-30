Перейдет ли Мбаппе в «Реал»: последний день трансферного окна в Европе. LIVE

«Ювентус», за который Криштиану выступал последние три года, красиво попрощался...

12:20

«Ювентус», за который Криштиану выступал последние три года, красиво попрощался с легендарным игроком.

«В день, когда Криштиану прибыл в Турин, воздух был наэлектризован в предчувствии великих событий, которые будут помнить и много лет спустя. Фанаты «Юве» приветствовали Роналду как Короля, с нетерпением ожидая его появления на поле. Они были готовы прожить прекрасную историю — такой она получилась», — пишет пресс-служба клуба.

Кстати, «Ювентус» объявил и о входящем трансфере. Состав команды пополнил Мойзе Кин, перешедший из «ПСЖ».