Салихова: если Кунц не станет тренером сборной России, то будем болеть за Украину

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что сборную России может возглавить Штефан Кунц.

«Я поддержу это назначение, все-таки Штефан Кунц — это «Мерседес» для нашей сборной, хоть и не S-класса как Флик и не спортивный SLS Amg GT как Тедеско, но E-класс — точно. А если не получится, то будем болеть за Шевченко и сборную Украины», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Напомним, сейчас Кунц возглавляет молодежную сборную Германии. Также он возглавлял «Карлсруэ» и «Рот-Вайсс» из Алена.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готов возглавить национальную сборную России только при условии совмещения должностей.