Джикия верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что верит в чемпионство команды в нынешнем сезоне первенства России.

«Сильнее, чем это было осенью? Да. Наверное, из-за того, что осталось меньше времени до финиша, и картина выглядит более объективно. За 20 или 25 туров до конца сложно о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, — почему бы и нет?» — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Также игрок отметил, что хотелось бы подарить болельщикам чемпионство к столетию команды.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В активе столичной команды 44 очка после 23 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее Джикия заявил, что в ближайшее время команда проведет беседу с главным тренером команды Доменико Тедеско, в ходе которого могут появиться важные детали касательно его будущего в «Спартаке». В декабре 2020 года немецкий специалист заявил, что покинет клуб после завершения сезона.