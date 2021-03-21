Суарес забил 500-й гол в карьере, больше только у четверых футболистов

21 марта «Атлетико» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 28-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в матче забил форвард Луис Суарес, перед началом текущего сезона перешедший из «Барселоны». Переезд уругвайца в Мадрид оказался скандальным, он не стал скрывать, что руководство каталонского нанесло ему глубокую обиду, фактически выпихнув из клуба.

Для 34-летнего уругвайца этот гол стал 500-м в карьере. 198 из них он забил за «Барселону», 111 — за «Аякс», 82 — за «Ливерпуль», 63 — за сборную Уругвая, 19 — за «Атлетико», 15 — за «Гронинген», еще 12 — за уругвайский «Насьональ».

Среди действующих футболистов больше Суареса забивали лишь четверо — Криштиану Роналду (770), Лионель Месси (732), Златан Ибрагимович (564) и Роберт Левандовски (516).

В нынешнем чемпионате Испании на счету Суареса 19 голов в 25 матчах, больше только у Месси (21).

Ранее сообщалось, что Суарес побил рекорд Роналду.