Три страны Евросоюза отказались отправлять на Украину миллиарды

Венгрия, Чехия и Словакия подтвердили отказ от участия в финансировании Украины
Global Look Press

Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд на 2026-2027 годы. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Это решение (о кредите для Украины на €90 млрд. — Прим. «Газеты.Ru») принято по процедуре расширенного партнерства при участии 24 стран ЕС», — отмечается в документе.

Согласно утвержденной схеме, €30 млрд будут направлены на финансирование бюджета Украины, а остальные €60 млрд — на закупку вооружения. Проценты по кредиту Еврокомиссия будет выплачивать из бюджета ЕС.

Кредит будет выдаваться Украине только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.

В декабре прошлого года большая часть государств ЕС одобрила для Украины кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, который будет обеспечен европейскими деньгами, а не замороженными российскими активами. Лидеры Венгрии, Чехии и Словакии не стали подписывать документ о еврофинансировании Украины.

Ранее в Киеве назвали сумму кредита, полученного в 2025 году за счет российских активов.
 
