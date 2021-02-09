Суарес побил рекорд Роналду

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Встреча завершилась со счетом 2:2. На счету Суареса теперь 16 забитых мячей в 17 матчах за мадридскую команду, куда он перешел в летнее трансферное окно из «Барселоны».

Таким образом, Суарес всех забил 16 мячей в дебютном сезоне за новый клуб в XXI веке. До этого рекорд принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в сезоне-2009/10 оформил 15 голов в 17 матчах за «Реал».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» упустил победу над «Сельтой» в матче Ла Лиги.