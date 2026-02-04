В Госдепе заявили о сокращении списка нерешенных вопросов по Украине

Список нерешенных вопросов по урегулированию на Украине существенно сократился, но остались самые сложные. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Этот список [нерешенных вопросов] существенно сократился. В этом заключается хорошая новость. Плохая новость в том, что остаются самые сложные», — сказал он.

4 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украина направила в ОАЭ руководителя офиса главы государства Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других чиновников.

