«Надо уметь прощать»: хореограф Этери Тутберидзе не против возвращения Косторной

Хореограф группы «Хрустальный» Алексей Железняков высказал мнение о возможном возвращении Алены Косторной из «Ангелов Плющенко» к Этери Тутберидзе.

«Если Алена осознала свою ошибку: извинилась перед Этери Георгиевной за свое интервью и другие поклепы, которые она говорила... Почему бы и нет? Если человек совершил ошибку и раскаивается, то надо уметь прощать», — сказал Железняков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Косторная перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года, после чего в финале Кубка России показала две новые программы, но не смогла отобраться на чемпионат мира. Сейчас Косторная готовится у турниру в качестве запасной.

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать слухи о возвращении к Тутберидзе.