Косторная отказалась комментировать слухи о возвращении к Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу к Этери Тутберидзе.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», — приводит слова Косторной РИА «Новости».

Ранее РИА «Новости» сообщали о том, что Косторная встречалась с Тутберидзе, чтобы обсудить возможность возвращения. Как сообщил собеседник агентства, инициатива возвращения в «Хрустальный» исходит от самой спортсменки.

Фигуристка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко летом 2020 года, после чего в финале Кубка России показала две новые программы, но не смогла отобраться на чемпионат мира. Сейчас Косторная готовится у турниру в качестве запаснорй.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет пройдёт в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что американский журналист заявил о завершившейся карьере Косторной.