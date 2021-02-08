Бестемьянова назвала Валиеву сильнейшей фигуристкой России

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала Камилу Валиеву сильнейшей фигуристкой России. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, 14-летняя ученица Этери Тутберидзе демонстрирует фантастическое катание и феноменальные прыжки.

«Валиевой просто нет равных. 14 лет девчонке, вообще не понимаю, крышу сносит, когда вижу, как она катается и как прыгает.

Очень рада, что Трусова не развалилась и после первого падения смогла докататься очень достойно — умничка», — сказала Бестемьянова.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко оценил прокат бронзовой призерки чемпионата Европы 2020 года Александры Трусовой в произвольной программе на Кубке Первого канала в Москве.