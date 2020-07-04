Романцев прокомментировал известие о смерти отца Хабиба

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал известие о смерти прославленного тренера по борьбе Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, отца действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова уважали все — и друзья, и враги.

«Ушел человек, которого будет помнить ни одно поколение. Ушел, оставив после себя не только теплые воспоминания, но и того, кто сделает все, чтобы с честью звучало не только гордое имя отца, но и той земли, на которой он вырос и стал бойцом», — сказал Романцев.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал смерть Абдулманапа Нурмагомедова.