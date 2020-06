НХЛ представила формат плей-офф текущего сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила формат проведения серий плей-офф и порядок посева команд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

Борьбу за Кубок Стэнли сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса COVID-19, продолжат 24 команды, которые будут поделены на Восточную и Западную конференции и ранжированы по проценту побед, добытых в регулярном чемпионате. Клубы, которые расположились в топ-4 своей конференции, проведут между собой мини-турнир и сыграют друг с другом по три матча в формате круговой системы. Остальные восемь команд пройдут предварительный раунд плей-офф в серии до трех побед: пятая команда сыграет с 12-й, шестая — с 11-й и так далее.

После этого будет определены номера посева команд, которые встретятся друг с другом в плей-офф. Примечательным в новом формате является то, что после каждого раунда плей-офф команды будут посеяны заново: команда с наивысшим посевом встретится с командой с самым низким посевом, вторая команда встретится с предпоследней и так далее. Таким образом, розыгрыш игр на вылет будет проведен без четкой сетки.

Известно, что матчи пройдут в двух городах, которые лига определит позднее. С датой руководство НХЛ также определиться позднее, однако тренировочные лагеря не будут открыты ранее 1 июля.

