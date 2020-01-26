Тарасова поздравила учениц Тутберидзе с медалями чемпионата Европы
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила учениц Этери Тутберидзе с медалями чемпионата Европы, который прошел в австрийском Граце, передает РИА «Новости».
В соревнованиях одиночниц золото завоевала Алена Косторная, второй стала Анна Щербакова, третье место заняла Александра Трусова. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
«Самая красивая точка чемпионата Европы. Наши девочки лучшие», — написала Тарасова в Instagram.