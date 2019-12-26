Панарин спел рождественскую песню на английском с игроками НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вместе с другими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал участником акции, приуроченной к Рождеству и Новому году. Накануне Рождества пресс-служба НХЛ на своем сайте опубликовала видео с поздравлениями в адрес болельщиков от хоккеистов.

В качестве поздравления игрокам различных клубов дали возможность исполнить разные строчки и слова из знаменитой песни «Jingle Bells». Артемий Панарин вместе со своим одноклубником по «Рейнджерс» Райаном Строумом спел всего два слова — Jingle Bells.

Панарин перешел в стан «Нью-Йорка» из «Коламбус Блю Джекетс» летом 2019 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата российский форвард является лучшим бомбардиром в своей команде, набрав в 36 матчах 45 очков (20 голов + 25 ассистов). «Рейджерс» после 36 матчей занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками.

Ранее сообщалось, что Панарин стал Санта-Клаусом и подарил клюшки болельщикам.