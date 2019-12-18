Фигуристка Мишина — о санкциях WADA: русских ничего не остановит

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Бронзовая призерка Гран-при Анастасия Мишина, катающаяся в паре с Александром Галляновым, прокомментировала решение Всемирного антидопингового агенства (WADA) по отношению к России, передает «Газета.Ru».

«Что думаем по поводу разбирательств WADA с российским спортом? Мы ничего поменять не можем. Ждем. Конечно, несправедливо, что молодых атлетов может затронуть наказание за какие-то события, которые могли произойти перед Олимпиадой в Сочи. Но что мы можем вообще сделать? Только принять и понять.

Но даже если мы будем выступать только под нейтральным флагом, все равно все будут знать, что мы русские. Русских не остановит ничего!» — сказала Мишина.

Напомним, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

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