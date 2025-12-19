СФ одобрил закон об ужесточении наказаний за дезертирство для экс-заключенных

СФ одобрил закон о лишении свободы на 20 лет за дезертирство для экс-заключенных

Совет Федерации одобрил законопроект об ужесточении наказания для бывших заключенных-дезертиров. Об этом сообщил «Интерфакс».

Закон увеличивает срок лишения свободы до 20 лет за дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от наказания при прохождении военной службы, или тем, в отношении кого уголовное производство приостановлено по ходатайству командования.

При самовольном оставлении воинской части сроком свыше двух суток, но не более десяти, предусмотрено лишение свободы на 2–6 лет. Если срок отсутствия составит от 10 дней до месяца — наказание увеличивается до 3–8 лет. За оставление части более чем на месяц или неявку без уважительных причин — 7–12 лет лишения свободы.

Помимо этого, уклонение от службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания предлагается наказывать сроком от 7 до 12 лет колонии.

В настоящее время, согласно статье 338 УК РФ, за дезертирство дают срок до семи лет.

Ранее депутат Журавлев предложил расстреливать дезертиров.