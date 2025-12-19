На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали пять примеров худших подарков для коллег на Новый год

Карьерный эксперт Семеренко: некоторые подарки коллегам на Новый год – моветон
true
true
true
close
PushAnn/Shutterstock/FOTODOM

Подарки для коллег на Новый год – это не просто вежливый жест, а способ укрепить профессиональные связи, выразить благодарность и поддержать в коллективе теплую атмосферу. Чтобы эффект от презента не был обратным, важно с умом подойти к выбору, предупредила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. В беседе с RT она назвала примеры самых неудачных подарков для коллег, которые могут только испортить отношения.

В первую очередь важно избегать всего, что может поставить человека в неудобное положение, создать неловкую ситуацию. В частности, это слишком личные или дорогие подарки, а также намеки на рабочие моменты, пояснила специалист.

«Например, кружка «Лучшему менеджеру», парфюм, косметика против морщин, утюг или постельное белье», — привела примеры Семеренко.

Она призвала ориентироваться не на должность, а на личность человека, отметив, что хороший подарок всегда имеет какие-то индивидуальные черты. К примеру, это может быть книга с теплой подписью на память, доступ к какому-то хорошему онлайн-курсу на интересную человеку тему. Также специалист назвала в числе удачных подарков сертификат на полезные обеды, стильную термокружку, подписку на приложение для медитации – по ее мнению, такие презенты демонстрируют, что человека ценят не только за профессионализм, но и за личные качества.

«В конечном счёте это не просто вещь, а реальная помощь в ежедневной рутине. И такая забота запомнится надолго», — считает Семеренко.

Она подчеркнула, что настоящая ценность подарка заключается во внимании и искренности, поэтому иногда просто несколько теплых фраз на открытке важнее, чем какая-то дорогая вещь.

Исследователи недавно выяснили, что при выборе подарков россияне практически не ориентируются на тренды — этот фактор важен лишь для 1% опрошенных. Чаще всего решение принимается исходя из полезности (22%) или желания вызвать эмоции (21%). С неподошедшими презентами россияне поступают по-разному. Каждый шестой (17%) признается, что передаривает такие подарки, а 36% сохраняют их, но не используют.

Ранее стало известно, что россияне готовы потратить на новогодних распродажах около 15 тыс. рублей.

