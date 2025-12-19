Татарстанец ударил дверью возлюбленную, она не выжила

В Татарстане женщина не выжила после удара дверью

Конфликт с сожительницей закончился для жителя Татарстана уголовным делом. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Арске. По данным следствия, между парой возникла ссора, во время которой мужчина толкнул дверь на возлюбленную, которая в этот момент находилась за ней.

В результате женщина получила удар по лицу, она просто смыла кровь и легла спать. Утром мужчина понял, что его партнерша уже не дышит.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, его обвинили в причинении тяжкого вреда человеку.

«Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу», – сообщается в публикации.

До этого в Новокузнецке мужчина избил возлюбленную во время застолья. Между ними произошел конфликт на почве ревности, в какой-то момент ссора переросла в потасовку. Агрессора передали полицейским.

Ранее россиянка ударила сожителя ножом из ревности.