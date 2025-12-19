«С удовольствием надрал бы зад»: Трояновский готов повторить за Майком Тайсоном

Известный боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский рассказал в интервью «Газете.Ru», что готов сразиться в выставочном поединке с блогером, как это сделал Майк Тайсон, который провел бой с американским блогером Джейком Полом. Тот был младше боксера на 30 лет и одержал победу.

«Согласился бы я сразиться с молодым блогером в выставочном поединке, как Майк Тайсон? С удовольствием надрал бы кому-нибудь зад. Почему нет? Напишите об этом. У кого есть желание проверить свои силы — я, несмотря на свой преклонный возраст, готов показать, что такое бокс. Пускай становятся в очередь с предложениями. И, кстати, этот бой мы можем показать на телеканале ТНТ», — заявил боксер.

45-летний Трояновский недавно принял участие в экстремальном спортивном шоу на ТНТ — «Титаны», где вышел в финал.

Ранее российского чемпиона UFC Петра Яна вызвали на бой.