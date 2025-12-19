Совфед одобрил закон о Дне памяти жертв геноцида советского народа

Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает установление в России новой памятной даты 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает ТАСС.

«Закон разработан в целях защиты исторической правды о фактах преступлений нацистов и их пособников как о геноциде советского народа, увековечения великого подвига советского народа в борьбе с нацизмом...», — говорится в заключении конституционного комитета верхней палаты.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре этого года. Заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая заявляла, что это событие в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне позиции о том, что «агрессия против СССР рассматривается как акт геноцида».

Выбор даты исторически обоснован, поскольку именно 19 апреля 1943 года был издан Указ № 39 — первый правовой акт, который официально зарегистрировал целенаправленную и масштабную политику нацистов по уничтожению людей на оккупированных территориях, пояснила Яровая.

