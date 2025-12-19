Совфед поддержал снижение возраста принесения присяги гражданина РФ

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил снижение возраста принесения присяги гражданина РФ. Об этом пишет ТАСС.

Изменения будут внесены в закон «О гражданстве Российской Федерации». До этого обязанность приносить присягу гражданина России распространялась на лиц с 18 лет и старше. Теперь же возрастной порог снизили до 14 лет.

Отмечается, что решение о приеме в гражданство вступает в силу только после принесения присяги, а если она не принесена в течение года, то решение считается недействительным с даты его принятия.

По данным МВД России, иностранцы стали реже получать российское гражданство. В ведомстве сообщили, что за девять месяцев текущего года гражданами РФ стали 110,8 тысяч человек. Это на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В МВД связали это с ужесточением контроля при предоставлении гражданства России.

Чаще всего российскими гражданами становились жители Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана. Но россиянами желают стать и жители «недружественных стран».

Ранее в Госдуме предложили обязать спортсменов знать гимн России и приносить присягу.